«Локомотив» обещает оказать содействие в расследовании обстоятельств смерти Самохвалова Футболист скончался 20 апреля в возрасте 22 лет.

УВД по ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы) объявило о начале стандартной процедуры по выяснению обстоятельств смерти 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова. Спортсмен скончался 20 апреля, почувствовав себя плохо во время пробежки.

В футбольном клубе «Локомотив» заявили, что готовы оказать содействие правоохранительным органам. Вот, что по этому поводу директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал в интервью ТАСС:

«Это стандартная процедура, которую сейчас проводит УВД по ТиНАО. На данный момент никаких запросов в клуб от полиции не было. Однако если подобный запрос последует, то, безусловно, клуб окажет необходимое содействие».

Самохвалов подписал контракт с фарм-клубом железнодорожников «Казанкой» в июле 2018 года. В нынешнем сезоне Иннокентий сыграл 16 матчей в ПФЛ.