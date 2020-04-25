«Динамо-Брест» проиграло «Шахтеру» В чемпионате Белоруссии продолжается 6-й тур.

В белорусской высшей лиге действующий чемпион «Динамо-Брест» уступил на своем поле солигорскому «Шахтеру» со счетом 0:2.

На 25-й минуте защитник динамовцев Максим Витус забил в свои ворота, а 67-й отличился нападающий «Шахтера» Виталий Лисакович.

«Динамо» опустилось на 14-е место, оставшись с 7 очками и потерпев второе поражение подряд.

«Шахтер» делит с «Неманом» 10-е и 11-е места, набрав 8 очков.

3 мая состоятся матчи «Белшина» – «Динамо-Брест» и «Шахтер» – «Ислочь».