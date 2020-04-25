Роберто Манчини: Для сборной Италии будет лучше, если чемпионат серии А не возобновится Главный тренер «Скуадры Адзурры» высказался по поводу возможного возобновления сезона.

Роберто Манчини в интервью для La Gazzetta dello Sport оценил перспективы завершения сезона в чемпионате Италии. Турнир был прерван 10 марта из-за пандемии коронавируса после 26 туров из 38.

«Давайте будем честны, я тоже уже сыт по горло тем, что застрял у себя дома, – заявил Манчини. – 60 дней в режиме самоизоляции достаточно, чтобы свести с ума любого.

Я стараюсь тренироваться утром, а днем сижу на террасе, если погода позволяет. Больше всего я скучаю по своим родителям, очень о них волнуюсь. Истории о том, как некоторые даже не смогли попрощаться с близкими из-за этого вируса, душераздирающие.

Как главный тренер сборной Италии я бы мог сказать, что для меня было бы лучше, если серия А не возобновится. Иначе футболистам придется играть много матчей без перерыва, что вызовет риск получения травм. Однако я понимаю, что игроки не могут дождаться возвращения на поле. Надеюсь, это случится как можно скорее».

Напомним, что УЕФА перенес проведение Евро-2020 на лето следующего года, чтобы предоставить национальным ассоциациям возможность завершить клубные турниры.