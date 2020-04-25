Роберто Манчини: Для сборной Италии будет лучше, если чемпионат серии А не возобновится

Роберто Манчини в интервью для La Gazzetta dello Sport оценил перспективы завершения сезона в чемпионате Италии. Турнир был прерван 10 марта из-за пандемии коронавируса после 26 туров из 38.
«Давайте будем честны, я тоже уже сыт по горло тем, что застрял у себя дома, – заявил Манчини. – 60 дней в режиме самоизоляции достаточно, чтобы свести с ума любого.
Я стараюсь тренироваться утром, а днем сижу на террасе, если погода позволяет. Больше всего я скучаю по своим родителям, очень о них волнуюсь. Истории о том, как некоторые даже не смогли попрощаться с близкими из-за этого вируса, душераздирающие.
Как главный тренер сборной Италии я бы мог сказать, что для меня было бы лучше, если серия А не возобновится. Иначе футболистам придется играть много матчей без перерыва, что вызовет риск получения травм. Однако я понимаю, что игроки не могут дождаться возвращения на поле. Надеюсь, это случится как можно скорее».
Напомним, что УЕФА перенес проведение Евро-2020 на лето следующего года, чтобы предоставить национальным ассоциациям возможность завершить клубные турниры.
Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав «В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком» НХЛ провела онлайн-конференцию с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй». 21.04.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Гинер все продал, Соловьева зовут на «Динамо», Овечкин сыграл против Гретцки В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 23.04.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав «Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав 9 мая может стать днем нового поражения Германии. Теперь от футбольной Европы Столь раннее возобновление сезона почти наверняка ударит по шансам «Баварии» выиграть Лигу чемпионов. 24.04.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав