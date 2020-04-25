Футболиста «Монпелье» Самбиа, который заразился коронавирусом, вывели из искусственной комы Новость сообщил агент 23-летнего полузащитника.

Агент Жуниора Самбиа Фредерик Герра в интервью RTL сообщил о том, что полузащитник «Монпелье» был выведен из искусственной комы.

«Врачи больше не используют аппарат жизнеобеспечения, – заявил Герра. – Предстоит длительный процесс лечения, но Жуниор больше не в коме. Он дышит сам и это здорово».

Самбиа был госпитализирован во вторник 21 апреля, а два дня состояние футболиста, заразившегося коронавирусом ухудшилось. Его перевели в реанимацию, а позже ввели в искусственную кому.

Жуниор стал первым футболистом французской лиги 1, у которого диагностировали COVID-19.

В нынешнем сезоне Самбиа сыграл 17 матчей в чемпионате Франции, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.