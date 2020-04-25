«Олимпиакос» могут отправить во второй дивизион за участие в договорном матче Греческая федерация футбола ведет расследование.

44-кратный чемпион Греции «Олимпиакос» может быть отправлен во второй дивизион за участие в договорном матче.

Портал SDNA сообщает о том, что Греческая федерация футбола ведет расследование, подозревая, что игра национального чемпионата сезона-2014/15 «Олимпиакос» – «Атромитос», которая закончилась со счетом 2:1, имела договорной характер.

В случае если будут найдены доказательства, оба клуба отправят во второй дивизион и накажут штрафом в 3 миллиона евро.

Источник утверждает, что федерация намерена проверить еще несколько матчей с участием пирейского клуба.

«Олимпиакос» – самый титулованный клуб Греции. Команда из Пирея 44 раза выигрывала чемпионат и 27 раз завоевывала Кубок страны.

В нынешнем сезоне, который был прерван из-за пандемии коронавируса, «Олимпиакос» занимает первое место после 26 туров, набрав 66 очков. У ближайшего преследователя ПАОКа 59, а у афинского АЕКа, который тренирует Массимо Каррера, – 51.

«Атромитос» идет на седьмом месте с 32 очками.

В Лиге Европы «Олимпиакос» дошел до 1/8 финала. Первая встреча пирейцев против английского «Вулверхэмптона» завершилась вничью 1:1.