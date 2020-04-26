Диего Коста: В «Реале» Конте не продержится дольше сезона - Советский спорт
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26 апреля 2020 09:32Футбол

Диего Коста: В «Реале» Конте не продержится дольше сезона

Нападающий «Атлетико» Диего Коста считает, что Антонио Конте из-за своей подозрительности не сможет продержаться в «Реале» даже одного сезона.

- У меня с Конте были проблемы вне поля, но я думаю, что он действительно хороший тренер. У меня нет особых чувств к Конте, но чтобы стать топ-менеджером, он должен изменить человеческую сторону своего руководства. Он очень подозрительный. В такой команде, как, например, «Реал», он никогда не продержится дольше сезона, - цитирует Косту ESPN.

Ранее Конте рассказал, что отказался от предложения возглавить «Реал» осенью 2017 года после отставки Хулена Лопетеги, отметив, что предпочитает работать с командой с начала сезона.

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