Роман Орещук: Высокие зарплаты в России пока потянем, но трансферы – уже нет Бывший спортивный директор московского «Динамо» поделился мнением о возможном завершении сезона в РПЛ.

Роман Орещук рассказал о том, почему чемпионат России необходимо завершить даже при пустых трибунах, а также рассказал о финансовых последствиях пандемии для российских клубов.

«Чемпионат возобновят не раньше июня, – заявил Орещук в интервью RT. – И зрителей на трибунах, скорее всего, не будет. Нельзя рисковать здоровьем людей, даже если пандемия коронавируса к тому моменту пойдет на спад. А вот сезон доиграть надо. Во-первых, никто не отменял спонсорские контракты. Во-вторых, УЕФА настоятельно рекомендовал завершить национальные чемпионаты, чтобы определить участников еврокубков. В-третьих, футболистам нужно за что-то получать деньги.

Футбол без болельщиков – это ни о чем. Но в данной ситуации это меньшее из зол. Да и людям на карантине сидеть станет веселее. Неслучайно в Германии собираются возобновить сезон чуть ли не 9 мая.

Разрыв между топ-клубами и остальными командами РПЛ только увеличится. Но не думаю, что те же «Газпром», ВТБ, ЛУКОЙЛ или РЖД оставят бюджеты подконтрольных клубов на прежнем уровне. Все равно какая-то оптимизация произойдет.

Если у вас на счету было 8 млрд, а стало 6,5 млрд, вы будете чувствовать себя сильно беднее? При этом имеются амбиции, вы любите футбол, а на клуб нужно потратить 150—200 млн. Поэтому топ-клубам если и придется ужаться, то не критично.

В ближайший год цены рухнут приблизительно на 30%, но потом выровняются. Трансферов а-ля переход Неймара в ПСЖ пока точно не увидим. Но в следующем году – легко. В России ситуация нормализуется только через два-три года. Сейчас клубы больше будут ориентироваться на свободных агентов, аренду или обмен. Высокие зарплаты мы пока потянем, но трансферы – уже нет».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.