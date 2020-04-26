«Торпедо-БелАЗ» и брестский «Рух» сыграли вничью Команда из Жодино занимает второе место в белорусской высшей лиге.

Матч 6-го тура чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» – «Рух» завершился вничью 0:0.

Команда из Бреста закончила встречу вдесятером. За несколько секунд до финального свистка был удален защитник Сергей Тихоновский.

Несмотря на потерю очков «Торпедо» обошло в турнирной таблице БАТЭ и поднялось на второе место. У команды из Жодино 11 очков, а у лидера чемпионата «Слуцка» – 13.

«Рух», имея 8 очков, занимает 12-е место.

2 мая состоятся матчи «Минск» – «Торпедо-БелАЗ» и «Рух» – «Городея».