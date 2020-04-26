«Ислочь» обыграла «Витебск» и поднялась на второе место В белорусской высшей лиге завершился шестой тур.

Матч «Ислочь» – «Витебск» завершился со счетом 2:0.

На 37-й минуте Дмитрий Комаровский реализовал пенальти, а на 54-й гвинейский нападающий Момо Янсане реализовал выход один на один.

«Ислочь» с 12 очками вышла на второе место в турнирной таблице. «Витебск» остался с 10 очками и занимает пятую строчку.

3 мая состоятся матчи «Витебск» – «Славия» и «Шахтер» – «Ислочь».