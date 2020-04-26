Чиро Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери ничего не соображает

Чиро Иммобиле, c 27 голами возглавляющий список лучших бомбардиров нынешнего сезона серии А, рассказал о том, как играл за «Севилью» под руководством Унари Эмери в 2015 году.
«В «Севилье» мне было некомфортно, шансов мне давали немного, – рассказал Иммобиле в интервью El Desmarque. – В январе я собирался уходить, но Эмери попросил остаться.
Я сразу забил два гола, вот только после этого Эмери опять вывел меня из состава. Тогда я понял, что он вообще ничего не соображает».
Иммобиле играл за «Севилью» на правах аренды из дортмундской «Боруссии» в первой половине сезона-2015/16 и забил 4 гола в 15 матчах. В январе 2016-го итальянский нападающий перешел в «Торино».
Бывший тренер московского «Спартака» Эмери вместе с «Севильей» трижды подряд выиграл Лигу Европы с 2014 по 2016 годы.
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