В Испании собираются стерилизовать мячи и газон во время матчей чемпионата

В интервью газете El Pais президент Ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос рассказал о тех мерах предосторожности, которые будут использовать, когда появится возможность возобновить сезон в примере и сегунде.
«Все, включая газон, будет стерилизовано до игры, в перерыве и после матча, – рассказал Рамос. – Мяч может заразить вас, но, когда стерильный мяч катится по стерильной поверхности, заразиться трудно.
Все будет по-другому. Футболисты на угловых не будут хватать друг за друга и не будут обниматься после забитых мячей.
К соревнованиям игроков допустят только после тестов на коронавирус».
Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта после 27 туров из 38. Испанские клубы надеются после 4 мая получит разрешение на возобновление тренировок.
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