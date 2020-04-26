В Испании собираются стерилизовать мячи и газон во время матчей чемпионата Руководители Ла Лиги и федерации футбола надеются возобновить сезон в конце мая.

В интервью газете El Pais президент Ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос рассказал о тех мерах предосторожности, которые будут использовать, когда появится возможность возобновить сезон в примере и сегунде.

«Все, включая газон, будет стерилизовано до игры, в перерыве и после матча, – рассказал Рамос. – Мяч может заразить вас, но, когда стерильный мяч катится по стерильной поверхности, заразиться трудно.

Все будет по-другому. Футболисты на угловых не будут хватать друг за друга и не будут обниматься после забитых мячей.

К соревнованиям игроков допустят только после тестов на коронавирус».

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта после 27 туров из 38. Испанские клубы надеются после 4 мая получит разрешение на возобновление тренировок.