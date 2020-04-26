«Барселона» приостановила переговоры с Тер Штегеном Немецкий голкипер рассчитывает на увеличение зарплаты.

Испанская газета Sport сообщает, что руководство «Барселоны» приостановило переговоры о новом контракте с 27-летним вратарем Марком-Андре Тер Штегеном.

Это решение вызвано финансовыми проблемами из-за вынужденной паузы в соревнованиях в условиях пандемии коронавируса. В будущем руководители «Барселоны» надеются возобновить диалог с агентами Тер Штегена и все-таки заключить новое соглашение с немецким голкипером, который хочет увеличения зарплаты с 5 миллионов евро до 10 млн за сезон. Нынешний контракт вратаря рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее СМИ сообщали о намерении «Баварии» пригласить Тер Штегена в качестве замены Мануэлю Нойеру.

Голкипер перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро. Всего на счету Тер Штегена 224 матча за сине-гранатовых. Немец пропустил 206 голов и 94 раза сыграл «на ноль». В нынешнем сезоне в активе вратаря 26 матчей в чемпионате Испании, 8 из которых были «сухими».