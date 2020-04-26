Ракитич может перейти из «Барселоны» в «Тоттенхэм» Хорватский полузащитник выступает за каталонский клуб с 2014 года.

El Mundo Deportivo сообщает, что лондонский «Тоттенхэм» может приобрести у «Барселоны» 32-летнего полузащитника сборной Хорватии Ивана Ракитича.

Хорвата возмутило намерение руководство «Барселоны» использовать его в возможной сделке по возвращению Неймара из «Пари Сен-Жермен». Этот трансфер каталонский клуб пытался совершить еще в прошлом году, не поставив Ракитича в известность. Иван узнал о таком варианте лишь в нынешнем месяце и заявил в интервью испанским журналистам, что он «не мешок картошки», и с ним нельзя делать все, что угодно без его ведома.

Помимо «Тоттенхэма» у полузащитника «Барселоны» есть предложения от «Атлетико», «Ювентуса», «Наполи» и «Севильи», за которую Ракитич выступал до перехода в каталонский клуб в июле 2014 года.

За шесть лет хавбек провел за каталонскую команду 299 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 41 голевую передачу. Действующий контракт Ракитича с «Барселоной» истекает летом 2021 года, а немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.