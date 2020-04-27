«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за высказывания о власти Самарский клуб РПЛ сделал официальное заявление после интервью голкипера Евгения Фролова.

«Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью Фролова. Мы понимаем, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб не разделяют мнение Фролова... В интервью вратарь нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях», - говорится в заявлении «Крыльев Советов», опубликованном на официальном сайте самарцев.

По мнению клуба в последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и России, в частности построили стадион «Самара Арена».

Напомним, что ранее Фролов в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» резко высказался о действиях правительства во время пандемии коронавируса, сравнив политическое устройство современной России с крепостным правом.

«Крылья Советов» находятся в зоне прямого вылета из РПЛ. Однако в том случае, если сезон не будет доигран, самарцы почти наверняка сохранят прописку в премьер-лиге. Такой сценарий обсуждался в рамках состоявшейся 27 апреля видеоконференции РПЛ/РФС.