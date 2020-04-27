Вячеслав Колосков: Если чемпионат не будет доигран, почему кто-то должен подниматься из ФНЛ? Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об увеличении числа клубов в российской премьер-лиге.

- Если хотят, чтобы было 18 клубов, пусть столько и играет. Но какой в этом смысл, я, если честно, не понимаю. Особой логики тут не вижу - если чемпионат не будет доигран, почему кто-то должен подниматься из ФНЛ? Мне эта ситуация не совсем понятна, - цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, что в понедельник состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона. В частности один из вариантов предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона-2019/20, то лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные. При этом никто из элитного дивизиона не вылетит, но в него добавятся два текущих лидера ФНЛ-2019/20 - «Ротор» и «Химки».