УЕФА выделит 236,5 миллиона евро на поддержку 55 членов организации Исполнительный комитет УЕФА принял решение о выделении финансовых средств для поддержки футбольных ассоциаций.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, организация выделила 236,5 миллиона евро, чтобы помочь 55 членам-ассоциациям решить проблемы, связанные с последствиями пандемии COVID-19 в своих странах.

«Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентной проблемой. УЕФА хочет помочь своим членам отреагировать так, чтобы это соответствовало их конкретному материальному положению. В результате мы согласились выделить до 4,3 миллиона евро на ассоциацию за оставшуюся часть этого сезона и следующий, которые могут быть использованы по мере необходимости для восстановления футбольного сообщества», - прокомментировал решение президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее УЕФА сообщил о планах по выплате денежных средств европейских клубам за участие футболистов в матчах национальных сборных.