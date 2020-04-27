УЕФА выделит 236,5 миллиона евро на поддержку 55 членов организации

Как сообщает пресс-служба УЕФА, организация выделила 236,5 миллиона евро, чтобы помочь 55 членам-ассоциациям решить проблемы, связанные с последствиями пандемии COVID-19 в своих странах.
«Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентной проблемой. УЕФА хочет помочь своим членам отреагировать так, чтобы это соответствовало их конкретному материальному положению. В результате мы согласились выделить до 4,3 миллиона евро на ассоциацию за оставшуюся часть этого сезона и следующий, которые могут быть использованы по мере необходимости для восстановления футбольного сообщества», - прокомментировал решение президент УЕФА Александер Чеферин.
Ранее УЕФА сообщил о планах по выплате денежных средств европейских клубам за участие футболистов в матчах национальных сборных.
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Сафин разнес русских тренеров и любимый «Спартак» в пух и прах Бывшая первая ракетка России Михаил Южный пообщался в прямом эфире инстаграма с экс-лидером мирового рейтинга Маратом Сафиным. Два приятеля, разумеется, обсудили не только теннис. 26.04.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Гашек vs Третьяк. Всё о битве вратарей-гигантов В среду чешские СМИ сообщили, что знаменитый вратарь Доминик Гашек размышляет о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны. 23.04.2020 15:30 Хоккей Домрачев Владислав Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев «Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Гинер все продал, Соловьева зовут на «Динамо», Овечкин сыграл против Гретцки В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 23.04.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег «Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров ответил на вопрос, кто стал первым российским чемпионом организации – он или Хабиб Нурмагомедов. 18.04.2020 19:00 ММА Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев