Вадим Евсеев: Надеюсь, доиграем чемпионат, два матча в неделю - нормальный график
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил надежду, что клубам российской премьер-лиги удастся доиграть нынешний чемпионат.
«Хорошие новости после общего собрания РПЛ. Есть два варианта развития событий, и есть четкие даты. Две игры в неделю - это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным.
Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая. Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают четыре. Будет непросто, но интересно.
Надеюсь, пойдем все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших, ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что все в итоге будет хорошо», - написал Евсеев в своем инстаграме.
Напомним, 27 апреля состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона. В частности, предложены два варианта возобновления чемпионата в июне и его завершения в начале августа. Другой сценарий предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона-2019/20 лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные. При этом никто из элитного дивизиона не вылетит с добавлением двух текущих лидеров ФНЛ-2019/20 - «Ротора» и «Химок».
Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматьяЗаслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону.15.04.2020 10:00БиатлонЧикирис Олег
Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона»Руководство бело-голубых заявило, что попытается вернуть из НХЛ главную российскую суперзвезду.23.04.2020 22:00ХоккейКузнецов Дмитрий
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на кортЭкс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз.17.02.2020 22:00ТеннисИванова Дарья
Когда врачи каждый день за гроши рискуют жизнью, развращенные хоккейные профи делят бюджетыОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о деятелях КХЛ, которые не осознают, что получают из бюджетов незаслуженно большие суммы.25.04.2020 17:00ХоккейСлавин Виталий
Высокие отношения. У Семина с «Локо» – как у Уткина с СоловьевымНа место Юрия Семина в «Локомотив» снова прочат серба Марко Николича. Но это, как обычно, ничего не значит.27.04.2020 10:00ФутболБезъязычный Алексей
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только«Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ?11.04.2020 20:00БоксМысин Николай
«От нас все шарахались, а потом была тюрьма». Футбол возвращается в УханьНападающий китайского клуба «Ухань Чжоэр» Жан Эврар Куасси рассказал о возвращении в город, откуда по миру начал распространяться коронавирус.27.04.2020 09:00ФутболСергеев Иван
UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и ОлейникаАмериканский промоушен официально объявил о проведении турнира 9 мая. «Советский спорт» собрал всю актуальную информацию о предстоящих поединках.25.04.2020 09:30ММАВащенко Сергей
«Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком»Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях.13.04.2020 16:00Фигурное катаниеВолохов Юрий
Владимир Быстров: Пока четыре подбородка, но если карантин продлят еще на месяц, будет жестьЭкс-полузащитник сборной России ударно подключился к прямому эфиру инстаграма своего бывшего одноклубника по «Зениту» Александра Кержакова.27.04.2020 20:30ФутболГригорьевская Юлия