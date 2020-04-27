Вадим Евсеев: Надеюсь, доиграем чемпионат, два матча в неделю - нормальный график Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выразил надежду, что клубам российской премьер-лиги удастся доиграть нынешний чемпионат.

«Хорошие новости после общего собрания РПЛ. Есть два варианта развития событий, и есть четкие даты. Две игры в неделю - это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным.

Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая. Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают четыре. Будет непросто, но интересно.

Надеюсь, пойдем все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших, ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что все в итоге будет хорошо», - написал Евсеев в своем инстаграме.

Напомним, 27 апреля состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона. В частности, предложены два варианта возобновления чемпионата в июне и его завершения в начале августа. Другой сценарий предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона-2019/20 лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные. При этом никто из элитного дивизиона не вылетит с добавлением двух текущих лидеров ФНЛ-2019/20 - «Ротора» и «Химок».