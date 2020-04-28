Олег Иванов: Возможно, Озил недопонимает, куда пойдут его деньги, поэтому и отказался Немецкий футболист – самый высокооплачиваемый игрок лондонского клуба.

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал решение полузащитника «Арсенала» Месута Озила отказаться от понижения зарплаты.

«Если бы он знал, что его деньги пойдут именно на борьбу с вирусом, то, наверное, отнесся бы к этому спокойно. Возможно, он недопонимает, куда пойдут его деньги, поэтому и отказался. Мы же с клубом договорились по этому вопросу в первые же дни, никаких проблем», – сказал Иванов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

31-летний Озил получает 350 тысяч фунтов в неделю. Полузащитник заявил одноклубникам, что уважает их выбор, но попросил с пониманием отнестись к его решению. Он хочет посмотреть, как пандемия коронавируса ударит по финансовым раскладам клуба.

Хавбек выступает за «Арсенал» с 2013 года. Он был куплен у «Реала» за 47 млн евро. В текущем сезоне хавбек отыграл 23 матча, забил один гол и отдал три голевых паса.