Сергей Игнашевич: Есть желание поработать в Европе - Советский спорт
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28 апреля 2020 09:25ФутболГичунцев Артур

Сергей Игнашевич: Есть желание поработать в Европе

Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» готов попробовать свои силы и в национальной команде.

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram.

«Какую команду хотел бы потренировать в будущем? Сборная своей страны – вершина в карьере тренера. Есть желание поработать в Европе. Для начала нужно зарекомендовать себя в России», – написал специалист.

Напомним, 40-летний Игнашевич возглавил столичный клуб летом 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает четвертое место в таблице ФНЛ, набрав 53 очка.

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