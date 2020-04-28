Сергей Игнашевич: Есть желание поработать в Европе

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram.
«Какую команду хотел бы потренировать в будущем? Сборная своей страны – вершина в карьере тренера. Есть желание поработать в Европе. Для начала нужно зарекомендовать себя в России», – написал специалист.
Напомним, 40-летний Игнашевич возглавил столичный клуб летом 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает четвертое место в таблице ФНЛ, набрав 53 очка.
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