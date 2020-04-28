Источник: «Эвертон» предложил Хамесу четырехлетний контракт Об этом сообщает журналист Никола Скира.

«Эвертон» продолжает переговоры о трансфере полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.

Согласно источнику, мерсисайдский клуб предложил колумбийцу четырехлетний контракт. Отмечается, что если игрок ответит отказом, англичане попробуют пригласить Ирвинга Лосано («Наполи») или Филиппе Коутиньо («Барселона»).

Ранее сообщалось, что у Хамеса непростые отношения с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Он считает, что француз не дает ему возможности проявить себя.

В текущем сезоне он провел 13 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.