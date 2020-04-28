Источник: «Эвертон» предложил Хамесу четырехлетний контракт

«Эвертон» продолжает переговоры о трансфере полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
Согласно источнику, мерсисайдский клуб предложил колумбийцу четырехлетний контракт. Отмечается, что если игрок ответит отказом, англичане попробуют пригласить Ирвинга Лосано («Наполи») или Филиппе Коутиньо («Барселона»).
Ранее сообщалось, что у Хамеса непростые отношения с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Он считает, что француз не дает ему возможности проявить себя.
В текущем сезоне он провел 13 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.
Он сидел на кокаине и был включен в сборную столетия ИИХФ. Не абсурд ли? Речь о шведском защитнике Борье Сальминге, который сыграл на ЧМ-1972, 1973, а также Олимпиаде-1992. Золота в его коллекции наград нет, а есть кокаиновая история. 27.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий «Он – волчара, а его игроки – стая волков». Симеоне празднует юбилей Сегодня исполнилось 50 лет одному из самых успешных футбольных тренеров мира Диего Симеоне. 28.04.2020 14:00 Футбол Волохов Юрий Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной., 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег «Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров ответил на вопрос, кто стал первым российским чемпионом организации – он или Хабиб Нурмагомедов. 18.04.2020 19:00 ММА