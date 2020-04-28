Президент Ла Лиги Тебас: Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей

Президент Ла Лаги Хавьер Тебас еще раз подтвердил намерение организации завершить сезоны в примере и сегунде, соблюдая необходимые протоколы безопасности. Решение французского правительства запретить играть в футбол до 1 сентября, Тебас назвал поспешным.
«Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей, соблюдая протоколы Ла Лиги, – цитирует Тебаса AS. – Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения, поскольку в противном случае очень важные экономические сектора могут исчезнуть и это может произойти с профессиональным футболом.
До заседания исполнительного комитета, которое состоится 27 мая, еще есть время для того, чтобы представить свои планы. Можно возобновить сезон до конца июня. На мой взгляд, Франция приняла поспешное решение. В Европе есть и другие страны, кроме Испании, которые собираются играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Например, Германия».
Помимо Франции футбольный сезон в Европе досрочно завершили в Бельгии и Голландии. Чемпионат Испании был приостановлен после 27 туров из 38.
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