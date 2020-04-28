Швейцарская прокуратура закрыла уголовное дело в отношении Беккенбуэра за истечением срока давности - Советский спорт
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28 апреля 2020 23:37ФутболШарафудинов Виктор

Швейцарская прокуратура закрыла уголовное дело в отношении Беккенбуэра за истечением срока давности

Знаменитого немецкого футболиста и тренера подозревали в мошенничестве.

Судебное разбирательство по делу Франца Беккенбауэра, обвеявшегося в коррупции, прекращено по истечению срока давности. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

Беккенбауэр, который выигрывал чемпионат мира и в качестве футболиста, и в качестве главного тренера сборной ФРГ, был обвинен швейцарской прокуратурой в мошенничестве, отмывании денег и незаконном присвоении средств во время продвижения заявки Германии на проведение чемпионата мира 2006 года.

Беккенбауэр руководил оргкомитетом ЧМ-2006 и был членом исполкома ФИФА. В 2002 году президент компании Adidas Робер Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков в заявочный комитет «Германия-2006», руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах.

Эти деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. Утверждалось, что эти средства использовались для подкупа голосов. Ранее комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование этого дела, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.

Вдобавок в 2005 году Беккенбауэр якобы незаконно перевел бывшему чиновнику ФИФА Мохамеду бин Хаммаму сумму, эквивалентную 8,4 млн британских фунтов.

Судебный процесс, начатый еще в сентябре 2016 года, был приостановлен из-за пандемии COVID-19, а сегодня 28 апреля стало известно о прекращении разбирательства. Максимальный срок давности уголовных дел по обвинению в коррупции и содействии мошенничеству в Швейцарии составляет 15 лет, а потому местная судебная система больше не вправе обвинять Беккенбауэра.

В ФИФА заявили, что глубоко разочарованы закрытием дела. Вот, что было сказано в официальном заявлении международной федерации:

«Тот факт, что дело закрыто без какого-либо результата, очень нас беспокоит. Мы надеемся, что правда однажды откроется, и те, кто совершил противоправные действия, все-таки будут наказаны. Для ФИФА это дело не закрыто».

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