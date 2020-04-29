Флик обсудил с Сане возможный переход в «Баварию» - Советский спорт
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29 апреля 2020 12:48Футбол

Флик обсудил с Сане возможный переход в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик провел телефонный разговор с форвардом «Манчестер Сити» Лероем Сане.

По информации Sport Bild, переговоры о будущем 24-летнего вингера продолжались полчаса.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб готов предложить за трансфер Сане 80 миллионов евро.

Напомним, «Бавария» собиралась приобрести Сане еще прошлым летом, но в матче за Суперкубок Англии форвард получил разрыв крестообразных связок колена.

Добавим, что Сане провел за «Сити» 134 встречи во всех турнирах, записав на свой счет 39 забитых мячей и 45 голевых передач.

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