Уткин назвал лучшего футболиста в истории: это не Пеле, не Марадона, не Месси и не Роналду - Советский спорт
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29 апреля 2020 14:21ФутболСергеев Иван

Уткин назвал лучшего футболиста в истории: это не Пеле, не Марадона, не Месси и не Роналду

Спортивный журналист Василий Уткин определился с самым великим, на его взгляд, игроком за всю историю футбола.

«Для меня лучший и самый великий - Йохан Кройф, - заявил Уткин в своем ютуб-канале. - Голландец добился величия на всех уровнях – и в клубе, и в сборной, и в качестве тренера, и в качестве футбольного публициста, и в качестве классика тактической науки, и в качестве тренера, воспитывающего таланты. Он абсолютно всеобъемлющ. Я думаю, что он футбольный святой... Да, Кройф не был чемпионом мира. Но он величайший игрок в футбольной истории. А любимый для меня - Мишель Платини, первый король – Пеле. Месси? А Месси просто гений».

Напомним, что накануне по системе ЭЛО были определены лучшие футболисты XXI века. Первую строчку занял Месси, вторую - Криштиану Роналду, набравший такую же сумму баллов, как у аргентинца, но уступивший ему по дополнительным показателям.

Кройф скончался в 2016 году. Недавно, 25 апреля, ему исполнилось бы 73.

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