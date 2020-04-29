Тер Штеген требует от «Барселоны» зарплату в 18 миллионов евро за сезон

Испанская газета Marca сообщает, что Марк-Андре Тер Штеген в переговорах с руководством «Барселоны» о новом контракте потребовал увеличить себе зарплату до 18 миллионов евро за сезон.
Нынешнее соглашение 27-летнего голкипера вратаря рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее СМИ сообщали о намерении «Баварии» пригласить Тер Штегена в качестве замены Мануэлю Нойеру.
По мнению испанских журналистов, «Барселоне» будет трудно выполнить такое условие с учетом текущей экономической ситуации, когда клуб несет убытки из-за вынужденной паузы в соревнованиях.
Также каталонский клуб может пригласить из «Аякса» своего воспитанника камерунца Андре Онану, и продать дублера Тер-Штегена бразильца Нето.
Немец перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро. Всего на счету Тер Штегена 224 матча за сине-гранатовых. Голкипер пропустил 206 голов и 94 раза сыграл «на ноль». В нынешнем сезоне в активе вратаря 26 матчей в чемпионате Испании, 8 из которых были «сухими».
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