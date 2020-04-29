21-летний бразильский футболист погиб от удара электричеством, запуская воздушного змея Кайо Фелипе Сантос Силва выступал за «Индепенденте» из Сан-Паулу.

Британская газета The Sun сообщила о трагическом инциденте в бразильском городе Сан-Паулу. 28 апреля 21-летний футболист «Индепенденте» Кайо Фелипе Сантос Силва погиб, пытаясь запустить воздушного змея.

Летательное устройство запуталось в линии электропередач, и Кайо погиб на месте от удара током.

«Индепенденте» выступает во втором дивизионе чемпионата штата Сан-Паулу. Кайо играл на позиции левого защитника и был мастером штрафных ударов.