«Динамо-Брест» вышло в финал Кубка Белоруссии, несмотря на поражение от «Шахтера» в ответном матче Решающий матч турнира должен состояться 24 мая.

Ответная игра 1/2 финала Кубка Белоруссии «Шахтер» – «Динамо-Брест» завершилась со счетом 4:2. Хотя победу одержала команда из Солигорска, по большему количеству голов в гостях в финал вышло «Динамо». В первой встрече динамовцы из Бреста выиграли 2:0.

В ответной встрече «Динамо» вело 2:0 после первого тайма. Павел Савицкий открыл счет на 19-й минуте, а на 38-й отличился Михаил Гордейчук.

По ходу второй половины встречи «Шахтер» вырвался вперед. На 58-й серб Игор Иванович забил головой, а затем дубль оформил Виталий Лисакович. На 60-й форвард хозяев забил с игры, а на 66-й реализовал пенальти. На 74-й Дмитрий Подстрелов подарил команде Юрия Вернидуба надежду на выход в финал, однако необходимый пятый гол горнякам организовать не удалось.

Во втором полуфинале сегодня вечером в Борисове сыграют БАТЭ и «Славия». В первой встрече команда из Мозыря добилась домашней победы со счетом 1:0.

Финал Кубка Белоруссии должен состоятся 24 мая в Минске на стадионе «Динамо».