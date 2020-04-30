«Уотфорд» объявил о переходе полузащитника «Гавра» Гуйе (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Французский полузащитник Папа Гуйе покинул «Гавр» и подписал контракт с «Уотфордом».

Отмечается, что его соглашение рассчитано на пять лет. В новую команду он перешел бесплатно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Watford FC (@watfordfcofficial) 29 Апр 2020 в 3:07 PDT

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 25 матчей и отдал два голевых паса.

Что касается «Уотфорда», то на данный момент англичане занимают 17-е место в таблице премьер-лиги.