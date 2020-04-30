Аликсандр Алиев: Всегда называл африканских футболистов в глаза «черножопыми» - Советский спорт
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30 апреля 2020 12:32ФутболСергеев Иван

Аликсандр Алиев: Всегда называл африканских футболистов в глаза «черножопыми»

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины отрицает обвиненения в расизме.

Алиев прокомментировал историю, которую ранее в своем телеграм-канале рассказал известный телекомментатор, автор «Советского спорта» Алексей Андронов. Тот вспомнил, как во времена выступлений за киевское «Динамо» Алиев обратился к нигерийскому легионеру Айиле Юссуфу со словами «Чего стесняешься, обезьяна, бери еще!», протянув африканцу блюдо с макаронами.

«Я еще во время юниорского чемпионата мира в 2005 году обратил внимание на то, как много макарон едят нигерийцы, накладывают себе по две тарелки вместо одной, - изложил свою версию Алиев в эфире инстаграма. - Вот я, когда увидел потом Юссуфа в «Динамо», попросил объяснить, откуда такая любовь к макаронам. А он на меня так посмотрел... Ничего такого я не сказал. Я всегда обращался к африканцам «черножопые», а они мне отвечали «сука белая». Это мы шутили... Чтобы я относился к ним как к свиньям? Никогда».

Отметим, что во время недавнего совместного прямого эфира в инстаграме с другим бывшим футболистом сборной Украины Артемом Милевским Алиев предложил провести прощальный матч. И в качестве одного из возможных мест для такой игры назвал Хабаровск, где он родился. Также Алиев рассказал, как однажды проиграл в казино 100 тысяч долларов за одну ночь.

Напомним, что в России Алиев выступал за «Локомотив»-2010 и «Анжи»-2014/15.

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