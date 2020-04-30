Ушакова – об иске к Кокорину и Мамаеву: Был нанесен ущерб, и должна быть компенсация этого ущерба Ранее сообщалось, что Ушакова хочет взыскать с игроков 300 тысяч рублей.

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова объяснила свое решение подать в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, осенью 2018 года игроки избили ее водителя Виталия Соловчука в центре Москвы.

«Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да, вероятно, что только сегодня попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен, и должна быть компенсация этого ущерба.

Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу», – цитирует ведущую Газета.Ru.