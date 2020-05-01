Адвокат Кокорина: 200 тысяч рублей давно лежат на счету Ушаковой Осенью 2018 года футболист принял участие в избиении водителя телеведущей. Накануне, 30 апреля она сообщила, что хочет взыскать с игрока денежную сумму, которую должна была получить еще в прошлом году.

Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Сочи» Александра Кокорина, отреагировала на информацию о подаче иска со стороны телеведущей Ольги Ушаковой.

«Сегодня прочитала в одном из интервью с истицей, что для нее самой новость, что иск подан только сейчас. Но, скорее всего, это связано с тем, что защита Кокорина обжалует в Кассационном суде приговор и указывает на тот факт, что он не причинял никакого ущерба ни автомобилю Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту) ни ее водителю Соловчуку.

По-другому не могу это объяснить, так как деньги в размере 200 тыс. рублей давно лежат у нее на счету, она и ее представитель об этом уведомлены», – цитирует Стукалову ТАСС.