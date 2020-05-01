Нобоа рассказал, почему решил покинуть «Зенит» Он выступал за питерский клуб с 2017 по 2019 год.

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа раскрыл детали своего ухода из «Зенита». Эквадорец подчеркнул, что это случилось на фоне большой конкуренции за место в составе.

«Не жалею об уходе из «Зенита». Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть. Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставит мне шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы. Когда же «Зенит» приобрел такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось.

Еще раз подчеркну: я ушел из «Зенита» не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому что мне больше не было места на поле. Когда меня пригласили в «Сочи», я подумал – «А почем нет?». Мне было важно проверить свое колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе – все это я потерял, когда получил травму», – цитирует эквадорца Bobsoccer.

В текущем сезоне 35-летний футболист отыграл 17 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи.