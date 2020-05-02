Софийский ЦСКА будет помогать Давыдову до его возвращения в Россию Об этом сообщает DSport.

Накануне, 1 мая стало известно, что российский нападающий Денис Давыдов не может вернуться в Россию из-за закрытия границ и находится в Болгарии.

Ранее он расторг трудовой контракт с софийским ЦСКА. Таким образом, футболист остался без жилья и средств для существования.

Согласно источнику, клуб решил помочь воспитаннику «Спартака». До тех пор, пока у него не появится возможность вернуться на родину, он будет жить в доме, в котором жил ранее.

Добавим, что в составе болгарского клуба российский футболист отыграл три матча и не отметился голевыми действиями на поле.