Денис Давыдов: Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся - Советский спорт
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02 мая 2020 14:15ФутболГичунцев Артур

Денис Давыдов: Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся

Футболист остался в Болгарии и не смог вернуться на родину.

Российский нападающий Денис Давыдов прокомментировал последние событие вокруг своей персоны.

Ранее стало известно, что игрок расторг соглашение с софийским ЦСКА и остался без жилья.

«Нам ничего не объяснили. Возможно, дело в карантине. Я в подробности не вдавался. Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся.

Мы уже практически сдали квартиру, в которой жили в Софии. Посмотрим, не знаю, что теперь будет. Как-то договоримся. Другого выбора у нас нет», – цитирует игрока RT.

По информации СМИ, болгарский клуб решил помочь футболисту и разрешил остаться ему в квартире, в которой он жил ранее.

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