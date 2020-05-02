Денис Давыдов: Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся

Российский нападающий Денис Давыдов прокомментировал последние событие вокруг своей персоны.
Ранее стало известно, что игрок расторг соглашение с софийским ЦСКА и остался без жилья.
«Нам ничего не объяснили. Возможно, дело в карантине. Я в подробности не вдавался. Нас здесь 68 россиян, которые в последний момент узнали, что улететь не удастся.
Мы уже практически сдали квартиру, в которой жили в Софии. Посмотрим, не знаю, что теперь будет. Как-то договоримся. Другого выбора у нас нет», – цитирует игрока RT.
По информации СМИ, болгарский клуб решил помочь футболисту и разрешил остаться ему в квартире, в которой он жил ранее.
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