«Рух» и «Городея» сыграли вничью В белорусской высшей лиге продолжается седьмой тур.

Матч седьмого тура чемпионата Белоруссии «Рух» – «Городея» завершился со счетом 1:1.

На 50-й минуте счет открыл российский полузащитник гостей Андрей Сорокин. В компенсированное время команда из Бреста спаслась от поражения. После подачи углового отличился Илья Колпачук (90+1).

«Городея» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 10 очков, а «Рух» – восьмое, имея 9 очков.

8 мая «Городея» примет «Минск», а 9 мая «Рух» сыграет в гостях с «Неманом».