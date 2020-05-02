Полузащитника «Монпелье» с коронавирусом перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату На прошлой неделе 23-летнего Жуниора Самбиа погружали в искусственную кому.

Get French Football News сообщает, что полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбиа был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

На минувшей неделе у Самбиа был диагностирован коронавирус, и врачам пришлось погружать его в искусственную кому.

«Жуниор чувствует себя хорошо, – рассказал президент «Монпелье» Лоран Николлен. – Скоро его должны выписать из больницы. Ему нужно отдохнуть, но он чувствует себя лучше».

Самбиа стал первым футболистом лиги 1, у которого обнаружили COVID-19. В нынешнем сезоне Жуниор сыграл 17 матчей в чемпионате Франции, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

Турниры в лигах 1 и лигах 2 были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. «Монпелье» занял восьмое место и не попал в еврокубки.