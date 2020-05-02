Минское «Динамо» потерпело первое поражение под руководством Кучука, уступив «Слуцку» Титулованный столичный клуб занимает 10-е место.

Матч седьмого тура чемпионата Белоруссии «Динамо» (Минск) – «Слуцк» завершился со счетом 1:2.

Оба гола гостей забили футболисты из Буркина-Фасо – Драман Салу и Абдул Гафар соответственно на 22-й и 52-й минутах. На 86-й хозяева «размочили» счет стараниями хорвата Карло Бручича, однако от поражения «Динамо» не спаслось.

Эта неудача стала для минчан первой после смены тренера. 22 апреля Сергея Гуренко сменил Леонид Кучук, в прошлом работавший в «Кубани», «Ростове» и «Локомотиве».

«Слуцк» вновь стал единоличным лидером белорусской высшей лиги, набрав 16 очков.

«Динамо» с 9 очками занимает 10-е место.

8 мая «Слуцк» примет «Энергетик-БГУ», а 10 мая состоится матч «Динамо-Брест» – «Динамо» (Минск).