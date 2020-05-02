Жена футболиста Давыдова, который застрял в Софии: Не можем лететь через Минск, у нас нет Шенгена

«Многие говорят, что надо лететь через Минск, через какие-то другие города или страны, - сказала супруга бывшего футболиста «Спартака» Дениса Давыдова в интервью «Матч ТВ». - Но проблема в том, что ни у меня, ни у мужа нет Шенгена. В Болгарии находимся по его рабочей визе... Оформить Шенген в Софии практически невозможно. При этом прямых рейсов, допустим в Минск, нет. Нужно лететь через Мюнхен либо через Амстердам. А машины у нас нет».

Напомним, накануне Давыдов пожаловался на то, что его, как и других россиян, не пустили на рейс София - Москва - София. Футболист, расторгнув контракт с софийским ЦСКА, вынужден был задежаться в Болгарии на неопределенный срок. Подписчики инстаграма Давыдова советовали ему добираться на родину транзитом через Белоруссию.