«Ливерпуль» может отказаться от трансферов в нынешнем году Намечавшийся переход Вернера из «РБ Лейпциг» под угрозой срыва.

Британская газета The Daily Mirror сообщает о том, что финансовые последствии пандемии коронавируса вынуждают прошлогоднего победителя Лиги чемпионов «Ливерпуль» отказаться от покупок на трансферном рынке в нынешнем году.

В нормальной ситуации главным трансфером лета для красных стал бы переход нападающего сборной Германии Тимо Вернера из «РБ Лейпциг». По сведениям источника, по крайней мере в нынешнем году 24-летний форвард не сможет присоединиться к команде Юргена Клоппа.

В 36 матчах нынешнего сезона в составе «Лейпцига» Вернер забил 27 голов, сделав 12 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 64 млн евро.

Чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 25 очков. «Горожане» при этом сыграли на один матч меньше.