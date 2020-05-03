Бергкамп, Ларссон и Куман хотят приобрести английский клуб Бывшая звезда «Арсенала» Деннис Бергкамп возглавляет консорциум бывших футболистов, желающих купить английский клуб.

По информации The Mirror, Дирк Кюйт, Рональд Куман и Хенрик Ларссон объединили свои усилия с Бергкампом в попытке приобрести один из клубов Англии.

Как сообщает издание, группа была близка к покупке клуба еще в прошлом году и теперь надеется, что пандемия коронавируса может сделать будущую сделку более доступной.