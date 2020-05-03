Марк-Андре тер Штеген: На данный момент никаких переговоров с «Барселоной» о контракте нет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 мая 2020 09:12Футбол

Марк-Андре тер Штеген: На данный момент никаких переговоров с «Барселоной» о контракте нет

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что приостановил переговоры с клубом на время пандемии коронавируса.

- У нас было несколько предварительных разговоров, но я сказал, что мы сначала должны все обдумать. Есть гораздо более важные вещи, поэтому мы пока отложили этот вопрос и на данный момент никаких переговоров нет, - цитирует тер Штегена Kicker.

Напомним, тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2014 года. С тех пор 28-летний голкипер провел 224 встречи за каталонскую команду и пропустил 206 мячей. Срок действующего соглашения тер Штегена с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
«Младшая дочка не хотела уезжать из Лос-Анджелеса». Интервью с Николаем Прохоркиным Форвард «Кингс» Николай Прохоркин – о жизни в Америке, самоизоляции в России и возможных вариантах продолжения карьеры.   01.05.2020 18:00 Хоккей Дехтярев Владимир
Двадцатый пошел. Скабелка сел в «электрическое» кресло Ярославля «Локомотив» официально объявил о назначении главным тренером Андрея Скабелки. 02.05.2020 16:58 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
ФИФА рассмотрит систему «весна-осень», в Италии разрешают тренировки, будущая звезда едет в Питер В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 03.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия
Динияр Билялетдинов: Насыпать сейчас кому-то в нашем футболе пять миллионов – это издевательство Бронзовый призер Евро-2008 – о нашумевшем интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, ситуации вокруг Юрия Семина в «Локомотиве» и борьбе с коронавирусом в России. 02.05.2020 20:13 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
09:37 Футбол Игроки «Ньюкасла» хотят, чтобы Брюс остался в команде на следующий сезон
09:25 ММА Мария Агапова: Если людям интересен бой Фергюсона и Нурмагомедова, Уайт его обязательно организует
09:12 Футбол Марк-Андре тер Штеген: На данный момент никаких переговоров с «Барселоной» о контракте нет
08:57 ММА Мария Агапова: Последние дни перед подписанием контракта с UFC были близки к полному безумию
08:48 Футбол Известный футбольный агент предложил доиграть чемпионат Англии в Австралии
08:43 Футбол «Ливерпуль» предложил Вернеру десять миллионов евро за сезон
08:25 Хоккей Овечкин занял второе место в рейтинге лучших россиян в истории НХЛ
08:23 Футбол Бергкамп, Ларссон и Куман хотят приобрести английский клуб
08:09 Футбол Футболистам «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки
00:00 ММА Тони Джонсон: Если бы мы снова встретились с Емельяненко, уничтожил бы его
23:46 ММА Тони Джонсон: Хабиб крутой, готов драться с кем угодно
23:28 Футбол Сразу пять легионеров могут покинуть «Краснодар» после завершения сезона
23:15 Футбол Форвард «Краснодара» Берг тренируется вместе с «Гетеборгом»
22:54 Футбол Де Брюйне уйдет из «Манчестер Сити», если клуб проиграет апелляцию и останется без еврокубков
22:34 Футбол «Ливерпуль» может отказаться от трансферов в нынешнем году
22:08 Футбол Футболисты «Пармы» начнут тренироваться по желанию на следующей неделе
21:54 Футбол Официально: «Сассуоло» станет первым итальянским клубом, который возобновит тренировки
21:38 Футбол Влашич выставил футболку с победного матча ЦСКА против «Реала» на благотворительный аукцион
21:21 Шахматы Карлсен победил Дин Лижэня и в финале онлайн-турнира сыграет с Накамурой
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Неделя Ставрополья: город без Джатдоева, оптимизация прокуроров и конец изоляции
В Татарстане главой судебных приставов назначен Анвар Закиров
В Хабаровском крае выявлено 595 больных коронавирусом
В Тюмени за сутки коронавирус подтвердился еще у 16 человек
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика