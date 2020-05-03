Марк-Андре тер Штеген: На данный момент никаких переговоров с «Барселоной» о контракте нет

- У нас было несколько предварительных разговоров, но я сказал, что мы сначала должны все обдумать. Есть гораздо более важные вещи, поэтому мы пока отложили этот вопрос и на данный момент никаких переговоров нет, - цитирует тер Штегена Kicker.
Напомним, тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2014 года. С тех пор 28-летний голкипер провел 224 встречи за каталонскую команду и пропустил 206 мячей. Срок действующего соглашения тер Штегена с испанским клубом рассчитан до лета 2022 года.
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