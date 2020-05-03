«Рейнджерс» предоставят доказательства мошенничества в шотландской лиге

Как сообщает The Scottish Sun, в клубе из Глазго уверены, что у них есть веские аргументы для обвинений в адрес руководства SFPL в подтасовке результатов голосования по судьбе чемпионатов нынешнего сезона.
Руководство «Рейнджерс» настаивает на более широкомасштабном и независимом исследовании процесса голосования о завершении сезона, так как у клуба есть «тревожные» доказательства того, что некоторые команды подвергались «издевательствам» во время этой процедуры.
Кроме этого, в «Рейнджерс» призвали немедленно отстранить от занимаемой должности главного исполнительного директора SPFL Нила Донкастера и юридического советника Рода Маккензи.
«Нельзя допускать, чтобы смутные утверждения делались без каких-либо доказательств. У нас есть требования отстранить меня и другого сотрудника SPFL без каких-либо ясных объяснений причин того, что мы, как утверждается, сделали неправильно», - прокомментировал происходящее Донкастер.
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Евгений Ловчев: Бесков для Ярцева нашел Гаврилова, а для Гаврилова – Ярцева Сегодня исполняется 67 лет полузащитнику «Спартака» и сборной СССР Юрию Гаврилову. 03.05.2020 09:00 Футбол Волохов Юрий Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай ФИФА рассмотрит систему «весна-осень», в Италии разрешают тренировки, будущая звезда едет в Питер В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 03.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США. 01.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий Динияр Билялетдинов: Насыпать сейчас кому-то в нашем футболе пять миллионов – это издевательство Бронзовый призер Евро-2008 – о нашумевшем интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, ситуации вокруг Юрия Семина в «Локомотиве» и борьбе с коронавирусом в России. 02.05.2020 20:13 Футбол Григорьевская Юлия