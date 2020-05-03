«Рейнджерс» предоставят доказательства мошенничества в шотландской лиге В «Рейнджерс» в течении 72 часов пообещали предоставить доказательства мошенничества в Шотландской профессиональной футбольной лиге (SPFL) во все 42 команды организации.

Как сообщает The Scottish Sun, в клубе из Глазго уверены, что у них есть веские аргументы для обвинений в адрес руководства SFPL в подтасовке результатов голосования по судьбе чемпионатов нынешнего сезона.

Руководство «Рейнджерс» настаивает на более широкомасштабном и независимом исследовании процесса голосования о завершении сезона, так как у клуба есть «тревожные» доказательства того, что некоторые команды подвергались «издевательствам» во время этой процедуры.

Кроме этого, в «Рейнджерс» призвали немедленно отстранить от занимаемой должности главного исполнительного директора SPFL Нила Донкастера и юридического советника Рода Маккензи.

«Нельзя допускать, чтобы смутные утверждения делались без каких-либо доказательств. У нас есть требования отстранить меня и другого сотрудника SPFL без каких-либо ясных объяснений причин того, что мы, как утверждается, сделали неправильно», - прокомментировал происходящее Донкастер.