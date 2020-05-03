Димитар Бербатов: Мысли Кейна уже не связаны с «Тоттенхэмом» Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн мысленно попрощался с командой.

«Когда-то переход в «МЮ» стал для меня важным шагом. Я знал, что разочарую много людей, особенно среди фанатов «Тоттенхэма», но я шел своим собственным путем. Я знал, что если упущу этот шанс, другого не будет. С Кейном сейчас происходит похожая история. Он находится в такой же ситуации, что и я. Поскольку он начал задавать вопросы, возможно, его мысли уже не связаны с «Тоттенхэмом». То же самое было с Эриксеном. Он не был мыслями на поле в последних матчах. Я смотрел игры и видел, что он думает не об игре.

Если в слухах об интересе со стороны других команд есть доля правды, то он прокручивает их в голове - 100 процентов. Отсутствие трофеев - главная проблема для таких игроков, как Кейн. Он не становится моложе. Он хочет оглянуться назад и знать, что он что-то выиграл», - цитирует Бербатова Goal.com.

Отметим, что Кейн, с января этого года испытывающий проблемы с мышцей задней поверхности бедра, открыто говорил о своем разочаровании тем, что ему пока не удается выигрывать трофеи с «Тоттенхэмом», и не исключил своего ухода, если команда не начнет прогрессировать.

Напомним, 26-летний нападающий провел в этом сезоне 25 матчей, забил 17 мячей и отдал два голевых паса. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.