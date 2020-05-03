Константин Кучаев: В футбол попал случайно Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, что он начал заниматься футболом по воле случая.

«Попал на самом деле случайно. Тренер пришел к нам в класс, где я учился, и просто предложил сходить на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем - просто так, чтобы провести свободное время», - приводит слова Кучаева пресс-служба РФС.

В нынешнем сезоне Кучаев провел за ЦСКА 27 матчей во всех турнирах, записав на свой счет две голевые передачи.

Отметим, что на момент приостановки сезона ЦСКА занимал пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» 16 очков.