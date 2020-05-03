Смолов не сможет возобновить тренировки с «Сельтой» После возвращения в Испанию российскому нападающему придется отправится на двухнедельный карантин.

Испанское информагентство EFE, ссылаясь на свои источники в «Сельте», сообщило о том, что российский нападающий Федор Смолов и датский вингер Пионе Систо не смогут приступить к тренировкам с командой из Виго на следующей неделе.

Оба футболиста, нарушив рекомендации клуба, покинули Испанию во время пандемии коронавируса, отправившись соответственно в Россию и Данию. После возвращения в Виго обоим придется отправиться на двухнедельный карантин.

Напомним, что в начале апреля российский форвард «Локомотива», который зимой был арендован «Сельтой», покинул Виго и транзитом через Белоруссию оказался в Москве. Многие объясняли его поступок желанием отметить день рождения своей возлюбленной - внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой, которой 14 апреля исполнилось 18 лет.

До вынужденной паузы в чемпионате Испании Смолов сыграл за «Сельту» 6 матчей в примере, забив 1 гол в выездной встрече против мадридского «Реала».

В активе Систо 19 матчей и 2 гола в чемпионате-2019/20.

Тренер «Сельты» Оскар Гарсия публично критиковал обоих футболистов за решение покинуть Испанию, нарушив карантин.