Финал Кубка Англии может состояться 8 августа Четвертьфиналы турнира были перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Британская газета The Daily Mail сообщает о том, что все оставшиеся матчи нынешнего розыгрыша Кубка Англии собираются провести при пустых трибунах на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Финал турнира ориентировочно запланирован на 8 августа.

Ранее исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем заявлял, что убытки организации из-за приостановки соревнований и отмены всех весенних и летних событий на «Уэмбли» могут составить более 100 миллионов фунтов.

Четвертьфиналы Кубка Англии «Лестер» – «Челси», «Ньюкасл» – «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» – «Арсенал и «Норвич» – «Манчестер Юнайтед» должны были состояться 21 и 22 марта, но были перенесены на неопределенный срок.