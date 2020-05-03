БАТЭ обыграл «Неман» в юбилейном матче Бывший чемпион Белоруссии поднялся на третье место.

Матч седьмого тура белорусской высшей лиги БАТЭ – «Неман» завершился со счетом 3:1.

На 12-й минуте счет открыл сербский нападающий хозяев Боян Дубайич, а на 17-й Игорь Стасевич увеличил перевес БАТЭ, реализовав пенальти.

Армянский полузащитник «Немана» Гегам Кадимян «размочил» счет на 31-й, но во втором тайме точный удар Павла Нехайчика обезопасил победу борисовской команды (70).

БАТЭ набрал 13 очков и поднялся на третье место. Этот матч стал для борисовской команды тысячным в истории независимого белорусского футбола.

«Неман» с 8 очками занимают 13-ю строчку турнирной таблицы.

9 мая «Неман» примет «Рух». 10 мая состоится матч «Смолевичи» – БАТЭ.