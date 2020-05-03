БАТЭ обыграл «Неман» в юбилейном матче

Матч седьмого тура белорусской высшей лиги БАТЭ – «Неман» завершился со счетом 3:1.
На 12-й минуте счет открыл сербский нападающий хозяев Боян Дубайич, а на 17-й Игорь Стасевич увеличил перевес БАТЭ, реализовав пенальти.
Армянский полузащитник «Немана» Гегам Кадимян «размочил» счет на 31-й, но во втором тайме точный удар Павла Нехайчика обезопасил победу борисовской команды (70).
БАТЭ набрал 13 очков и поднялся на третье место. Этот матч стал для борисовской команды тысячным в истории независимого белорусского футбола.
«Неман» с 8 очками занимают 13-ю строчку турнирной таблицы.
9 мая «Неман» примет «Рух». 10 мая состоится матч «Смолевичи» – БАТЭ.
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