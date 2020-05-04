Шалимов удалил запись про «россиян-дармоедов» после того, как Кадырова попросили его уволить

3 мая Шалимов обратился через инстаграм к подписчикам со словами о том, что он не понимает, зачем »помогать дармоедам, которые хотят ничего не делать и получать деньги». А еще главный тренер «Ахмата» напомнил тем, кто «сейчас ноет» о том, что «они живут лучше бомжей».

Когда журналисты попросили у Шалимова объяснить логику его рассуждений, он отказался это делать. А тем временем под постом про «россиян-дармоедов» посыпались комментарии пользователей. Практически все осудили Шалимова за его слова. И основным лейтмотивом стали требования к руководителю Чечни Рамзану Кадырову уволить российского специалиста из грозненского футбольного клуба.

4 мая скандальная запись исчезла из инстаграма Шалимова. Что, впрочем, не остановило поток гневных комментариев под другими видео.

Напомним, что «Ахмат» занимает в РПЛ-2019/20 последнее место. Вопрос о возобновлении футбольного сезона в России будет рассмотрен 15 мая на исполкоме РФС.

ШАЛИМОВ И БЕЗУС - ЭЛЛЫ-ЛЮДОЕДЫ ФУТБОЛА РОССИИ И УКРАИНЫ