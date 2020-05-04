Шалимов – о словах про «дармоедов»: Я имел в виду своих футболистов

«Людям нужно дружить с юмором! - заявил Шалимов изданию Sport24. - Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу».

Напомним, что 3 мая главный тренер «Ахмата» разместил в инстаграме видео, на котором он посоветовал «всем дармоедам, которые хотят ничего не делать и получать деньги, менять профессию» и напомнил «всем, кто ноет, о том, что бомжам еще хуже». За эти слова на Шалимова набросились пользователи, потребовавшие в комментариях от главы Чечни Рамзана Кадырова уволить главного тренера «Ахмата».

4 мая Шалимов удалил скандальный пост. Однако это не остановило поток критики в его адрес.

Добавим, что в РПЛ-2019/20 «Ахмат» занимает последнее место.