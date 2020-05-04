Президент Ла Лиги: Надеемся снова начать играть в июне и закончить сезон летом Глава Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что чемпионат Испании удастся возобновить в июне.

- Этот кризис оказал сильное влияние на всех нас. Возвращение футбола является признаком того, что общество движется к новым нормам. Это также вернет элемент жизни, который любят и знают люди в Испании и во всем мире. Здоровье имеет первостепенное значение, поэтому у нас есть всеобъемлющий набор соглашений для защиты здоровья всех участников, так как мы работаем над перезапуском сезона. Обстоятельства беспрецедентны, но мы надеемся снова начать играть в июне и закончить сезон-2019/20 этим летом, - цитирует президента Ла Лиги Хавьера Тебаса пресс-служба организации.

Ранее стало известно, что клубам испанской примеры с этой недели разрешено проводить индивидуальные тренировки для футболистов.